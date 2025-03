Crollo Bari, sindaco ‘medaglia d’oro per i vigili del fuoco’

agenzia

Proposta di Leccese: 'Plauso per il lavoro formidabile svolto'

BARI, 07 MAR – “Conferire la medaglia d’oro al merito civile all’intero corpo provinciale dei vigili del fuoco di Bari. I nostri veri eroi”. È il desiderio annunciato dal sindaco metropolitano di Bari, Vito Leccese, in apertura della seduta del Consiglio metropolitano e all’indomani del salvataggio di Rosalia De Giosa, la donna di 74 anni rimasta intrappolata per 27 ore sotto le macerie della palazzina crollata mercoledì scorso in via De Amicis. Il conferimento del riconoscimento – viene spiegato – è conforme alla legge 13/1958. Leccese ha ringraziato i vigili del fuoco per il grande lavoro svolto. “Rivolgo un plauso per il lavoro formidabile svolto dai vigili del fuoco coordinati dalla comandante Rosa D’Eliseo – ha aggiunto Leccese – una donna straordinaria che ha dimostrato quanto competenza, tenacia e umanità siano fondamentali per affrontare situazioni complesse e inattese come il tragico crollo della palazzina che ha sconvolto la città nelle ultime ore”. Il sindaco ha detto di voler coinvolgere “il Consiglio comunale e il Consiglio metropolitano di Bari” nella richiesta di conferire possa “la medaglia d’oro al merito civile” ai pompieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA