Crollo Bari, striscione in strada ‘il Pompiere paura non ne ha’

La frase dedicata alla dedizione di chi ha salvato la 74enne

BARI, 07 MAR – “Il pompiere paura non ne ha”. È quanto si legge su uno striscione srotolato in viale Unità di Italia a Bari, vicino alla strada in cui è crollata la palazzina, dedicato ai Vigili del fuoco che ieri, dopo 27 ore di lavoro ininterrotto, hanno estratto viva dalle macerie la 74enne Rosalia De Giosa. A pubblicare una foto dello striscione è il corpo nazionale dei Vigili del fuoco attraverso i propri account social. “Tanti riconoscimenti, questo è lo striscione messo a Bari dopo l’eccezionale salvataggio ieri sera della donna rimasta sotto le macerie della palazzina crollata”, si legge su X. Il breve post termina con un “Grazie!”, scritto dai pompieri.

