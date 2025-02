agenzia

Anche provvedimento sequestro,riguarda ditta che costruì trave

FIRENZE, 05 FEB – Tre indagati per il crollo della trave nel cantiere Esselunga in via Mariti a Firenze che il 16 febbraio di un anno fa causò la morte di cinque operai. In corso di esecuzione anche un provvedimento di sequestro che riguarderebbe l’azienda che costruì la trave.

