Crollo gru Torino, in tribunale un modellino in scala

Cinque imputati di disastro e omicidio colposo

TORINO, 09 GIU – L’incidente che nel dicembre del 2021 in via Genova a Torino costò la vita a tre lavoratori torna ad essere rievocato a Palazzo di giustizia. Oggi, alla ripresa del processo contro i cinque imputati per cooperazione in disastro e omicidio colposo, un consulente tecnico ha parlato di ciò che è successo avvalendosi di un modellino in scala della gru e della autogru impegnate in quel momento nel cantiere. La pubblica accusa è convinta che l’incidente sia stato preceduto da una serie di inadempienze in materia di prevenzione e sicurezza.

