Crollo in piscina a Bari, sequestrato impianto

Procura indaga per crollo colposo

BARI, 31 MAG – La Procura di Bari ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare chiarezza su quanto accaduto nel pomeriggio di ieri nella piscina dell’impianto Energy Live di via Lioce, a Bari dove una parte della controsoffittatura è crollata ferendo tre persone, tra cui due minori. Al momento si indaga per crollo colposo a carico di ignoti. La struttura è stata sequestrata. Le indagini sono affidate alla polizia con il supporto dei vigili del fuoco che stanno effettuando accertamenti tecnici. Le condizioni dei feriti non sono preoccupanti. La più grave dei tre è l’istruttrice di nuoto di 34 anni che ha riportato un trauma dorsale e a una gamba facendo da scudo col il suo corpo a due allieve del corso. La donna è stata operata nell’ospedale Di Venere di Bari e sta meglio.

