Crollo termico anche di 10 gradi nel weekend, pioggia e neve

agenzia

Fiocchi fino in collina al Centrosud, soleggiato il Nord

ROMA, 29 NOV – Masse d’aria fredda in queste ore stanno facendo irruzione sull’Italia portando un crollo termico fino a 10 gradi in meno, piogge diffuse, temporali e neve fino a basse quote sul Centrosud. E’ quanto afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. “La neve, almeno inizialmente, – sottolinea – cadrà a partire dai 1600 metri circa. Entro sera i venti si intensificheranno dai quadranti nord orientali, provocando un abbassamento delle temperature”. Tempo stabile soleggiato, invece, al Nord. Sabato sarà la giornata più compromessa dalle precipitazioni. I rovesci interesseranno le regioni adriatiche dalle Marche meridionali alla Puglia e poi molte zone del Sud peninsulare e il messinese. L’abbassamento termico, causerà fitte nevicate e bufere sugli Appennini centrali sopra i 500 metri e su quelli meridionali a partire dai 900-1200 metri. Il resto d’Italia sarà soleggiato. Domenica il tempo sarà instabile al Sud, specie su Puglia e basso Tirreno con nevicate sopra i 1300 metri circa. Gli ultimi ammassi di nuvolosità interesseranno ancora Marche, Abruzzo e Molise mentre il sole splenderà indisturbato sul resto delle regioni, salvo locali formazioni nebbiose in Pianura Padana. Le temperature subiranno un sensibile abbassamento soprattutto al Centrosud con una perdita fino a 10 gradi. Al Nord il calo si farà sentire soprattutto di notte con valori che torneranno ad avvicinarsi allo zero. Nel dettaglio: – Venerdì 29. Al Nord: soleggiato, salvo nebbie. Al Centro: instabile sulle Adriatiche con pioggia e neve a quote medio alte. Al Sud: peggiora con precipitazioni sparse. – Sabato 30. Al Nord: in prevalenza soleggiato, più freddo di sera. Al Centro: rovesci e neve a 5-600 metri sulle regioni adriatiche, sole altrove. Al Sud: instabile con nevicate sparse a 900-1000 metri. – Domenica 1 dicembre. Al Nord: soleggiato. Al Centro: più nubi sulle Adriatiche. Al Sud: un po’ instabile in Puglia e sul basso Tirreno. – Tendenza: lunedì più soleggiato, da martedì arriva una perturbazione atlantica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA