Cronisti-Fnsi appello su morti lavoro, #Nonsipuòmorireinbreve

Costante, parliamo di lavoro, parliamone di più

MILANO, 02 MAG – “#Nonsipuòmorireinbreve”: questo lo slogan del Gruppo Cronisti Lombardi, in collaborazione con la Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), che lanciano un’azione di sensibilizzazione contro le morti sul lavoro – anche in relazione al Primo Maggio – al mondo dell’informazione e ai giornalisti tramite i Comitati di redazione (Cdr). “Le notizie che riguardano la morte di lavoratori sono sempre meno importanti e posizionate sempre più ‘in basso’, sui media: i lanci di agenzia non hanno più le crocette, i giornali non fanno aperture a meno che a morire non siano più lavoratori insieme o nello stesso giorno, le tv non mandano più troupe (anche perché ne hanno sempre di meno) – viene sottolineato in una nota -. Insomma, come informazione ci stiamo assuefacendo al terribile e inaccettabile fenomeno delle morti sul lavoro? Arriveremo a metterle in una ‘breve’ di cronaca?”. “Purtroppo in Italia il lavoro non fa più notizia – sottolinea Alessandra Costante, segretaria della Fnsi -. Si confonde il lavoro a qualunque costo con la buona occupazione. La necessità di portare il pane a casa con l’esigenza della sicurezza quando si lavora. Ottimo l’appello del Gruppo Cronisti della Lombardia al quale Fnsi si aggiunge. Parliamo di lavoro, parliamone di più, rendiamolo giusto”. “La piaga delle morti sul lavoro va affrontata indubbiamente sul piano legislativo, ispettivo, salariale, contrattuale e anche culturale, ma anche noi giornalisti possiamo e dobbiamo fare la nostra parte. Teniamo alte le notizie di morti sul lavoro. Pretendiamo che non vengano relegate in secondo piano. È una battaglia di civiltà in cui l’informazione può fare la differenza”, afferma Fabrizio Cassinelli presidente del Gruppo Cronisti lombardi. All’appello aderiscono, fra gli altri, Articolo 21, Ossigeno per l’informazione, Sindacato cronisti romani, Gruppo cronisti liguri, Professione reporter e Giornalisti italiani su facebook

