Crosetto a Giorgetti, ‘lista spesa? Parliamo di armi’

'Viviamo tempi drammatici purtroppo'

ROMA, 17 APR – “Purtroppo non è Natale, non c’è nulla da festeggiare, non ci sono liste della spesa ma viviamo tempi drammatici. Mi fa piacere che Giancarlo non abbia perso il senso dell’umorismo che io fatico spesso a ritrovare perché lavoro pensando agli scenari che potrebbero essere costretti ad affrontare le donne e gli uomini della Difesa, cioè le persone che hanno promesso di difendere me, lui, e tutti gli altri cittadini italiani. Loro sanno meglio di tutti che non si parla di giocattoli per divertirsi ma di armi con cui proteggere la loro nazione”. Così il ministro della Difesa su X replicando al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

