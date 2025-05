Crosetto al Copasir,presentato l’11/o decreto armi all’Ucraina

agenzia

Nuovo pacchetto di aiuti per Kiev, il contenuto è secretato

ROMA, 07 MAG – Il nuovo decreto per l’invio di armi all’Ucraina è stato presentato nel pomeriggio al Copasir dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, a quanto si apprende, nel corso di un’audizione durata circa un’ora. Si tratta dell’undicesimo pacchetto di aiuti militari approvato dall’inizio della guerra. Il decreto andrà ora in Gazzetta Ufficiale e nei prossimi giorni ci sarà l’invio dei materiali. Il contenuto del provvedimento, come nelle altre occasioni, è secretato. E’ ipotizzabile che la Difesa italiana abbia concordato con Kiev la spedizione – tra l’altro – di dispositivi per la difesa aerea dai bombardamenti russi, come i missili Aster per il sistema Samp-T.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA