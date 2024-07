Crosetto, ‘garanzie che personale Unifil non sarà toccato’

agenzia

'Ma ci sono cose imprevedibili, c'è preoccupazione'

ROMA, 29 LUG – “Ci sono preoccupazioni per un’evoluzione del conflitto anche a Nord, anche se abbiamo avuto garanzie da entrambe le parti che i contingenti Unifil non dovrebbero essere toccati ma, come si sa, ci sono cose imprevedibili e noi dobbiamo prevedere anche queste cose”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato dal Tg1 sullo scontro Hezbollah-Israele. Il ministro ha chiesto un cambio delle regole della missione. “Ho fatto appello all’Onu – ha spiegato – perchè la situazione che adesso per Israele è inaccettabile era una situazione che noi eravamo lì per sanare. Noi dovevamo far applicare la risoluzione 1701 dell’Onu e quindi garantire una fascia di sicurezza tra Libano e Israele. In questi anni non si è riusciti a garantirla, anzi si è rafforzato Hezbollah e Israele considera questa presenza come una presenza iraniana molto pericolosa per i propri cittadini e quindi questa risoluzione va implementata e la comunità internazionale deve farla rispettare se vogliamo evitare un nuovo fronte di guerra”.

