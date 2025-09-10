Crosetto, ‘inaccettabile l’attacco deliberato russo in Polonia’

agenzia

'Mosca alimenta escalation, è la più grande violazione dal 2022'

ROMA, 10 SET – “Stanotte in Polonia si è consumata la più grave violazione dello spazio aereo europeo dall’inizio della guerra: un attacco deliberato con oltre 20 droni russi. Un atto inaccettabile che condanno con fermezza, con un duplice scopo: provocare e testare. Mosca sta volutamente alimentando un’escalation che nessuno vuole. È evidente che non ha alcun interesse ad una tregua ed alla pace. Esprimo vicinanza al mio omologo Kosiniak Kamysz e a tutto il popolo polacco: l’Italia, insieme agli Alleati della Nato, resta al fianco della Polonia e di ogni Nazione dell’Alleanza Atlantica a difesa della sicurezza e della pace”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA