Crosetto, ‘prezioso incontro’ con il ministro tunisino Memmich

Collaborazione è priorità e parte del Piano Mattei

TUNISI, 23 APR – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha avuto un “prezioso incontro” con il suo omologo tunisino, Imed Memmich, in occasione della conclusione dei lavori della 25esima sessione della Commissione militare mista italo-tunisina. Lo ha scritto lo stesso Crosetto sulla pagina X del ministero della Difesa aggiungendo che “la collaborazione tra i nostri Paesi, legati da solida amicizia, è una priorità ed è parte del lavoro che l’Italia sta portando avanti con il Piano Mattei, per costruire con le Nazioni del continente africano una cooperazione paritaria e rispettosa”. “Il rapporto con la Tunisia si basa sullo sviluppo di interessi comuni, i cui risultati ci porteranno a rafforzare le sinergie in ambito Difesa e daranno un contributo importante alla sicurezza e stabilità del Mediterraneo, fondamentale per l’intera Europa”, ha scritto ancora Crosetto. (ANSA)

