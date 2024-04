Crui, preoccupati per scontri in Sapienza

agenzia

'Violenza mai accettabile, solidarietà a Polimeni'

ROMA, 16 APR – La Conferenza dei rettori “accoglie con seria preoccupazione le notizie di nuovi scontri fra studenti e forze dell’ordine alla Sapienza”. Come ribadito più volte nelle ultime settimane “la violenza non è mai accettabile, da nessun punto di vista e in nessuna forma – ha detto Giovanna Iannantuoni, presidente della Crui – È ancora più irricevibile quando tenta di forzare una decisione assunta democraticamente da un organo di governo di una università. Gli atenei italiani sono e saranno sempre il luogo di confronto di idee e cultura. La rettrice Polimeni ha tutta la mia solidarietà”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA