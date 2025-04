Cucchi ad Ascoli, ‘Identificazione deriva da decreto sicurezza’

agenzia

La senatrice ha telefonato al sindaco sul caso della panettiera

ASCOLI PICENO, 28 APR – Non c’è stato l’incontro tra la senatrice Ilaria Cucchi e il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, in merito alle polemiche nate lo scorso 25 Aprile per l’identificazione della titolare della panetteria L’Assalto ai forni che aveva esposto uno striscione dal contenuto antifascista. Cucchi si è recata da sola in Comune e qui ha avuto solo un colloquio telefonico col primo cittadino ascolano. Ai giornalisti Cucchi ha poi riferito che “non mi ero annunciata perché i fatti sono avvenuti pochissimi giorni fa e sono, a mio avviso, estremamente gravi. Non riguardano solo Ascoli, ma l’intero Paese. Sono il frutto del decreto Sicurezza”. Al sindaco ha chiesto il perché del controllo fatto quest’anno e non, ad esempio, l’anno passato per situazione analoga legata sempre alla stessa attività commerciale. “Il sindaco mi ha risposto che anche lo scorso anno vi erano state identificazioni. Non mi risulta però che l’anno scorso la titolare sia stata identificata”, aggiunge.

