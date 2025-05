Cumuli rifiuti abbandonati nel Foggiano,anche scarti industriali

agenzia

Nei pressi di Manfredonia. "Non possiamo diventare pattumiera"

MANFREDONIA, 24 MAG – Grandi cumuli di rifiuti sono stati ritrovati questa mattina dagli ispettori ambientali territoriali Civilis nel Foggiano, in particolare lungo la provinciale 76 vicino la frazione di Macchia Rotonda di Manfredonia. Il rinvenimento è avvenuto durante un controllo del terrirorio. “Si tratta quasi certamente di uno scarico avvenuto nel corso della notte – sottolinea il comandante Giuseppe Marasco – considerato che ieri non c’era nulla nella stessa zona. Ci sono tra i rifiuti anche scarti industriali. Non è possibile che la terra della provincia di Foggia continui a subire queste cose. Stiamo diventando una pattumiera”. Gli ispettori hanno chiesto l’intervento dei carabinieri forestali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA