Curva Sud Milan, non abbiamo alcun legame con Fedez

agenzia

'Nè su vicende professionali nè private'

MILANO, 14 MAG – La curva Sud del Milan non ha “alcun tipo di legame con Fedez” anzi con il “signor Federico Lucia”. Lo scrive la stessa curva sui propri social dopo le notizie dell’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino dello scorso ottobre a cui sarebbero stati presente il cantante e degli ultras rossoneri. “Ormai da giorni – hanno scritto in un post e in una storia Instagram – assistiamo a un tam-tam mediatico relativo alle vicende private del cantante Fedez. Trattandosi di un personaggio molto popolare la cosa può non stupire, ma ciò che invece profondamente ci indigna è la diffusione di notizie totalmente non veritiere, le quali accostano il nome della Curva Sud al cospetto appunto del signor Federico Lucia”. “Dobbiamo ribadire una volta per tutte – hanno aggiunto – che la Curva, intesa come gruppo di persone che da sempre segue il Milan in ogni stadio per sostenere i colori rossoneri, non abbia alcun tipo di legame con Fedez, né riguardo vicende professionali, né tantomeno riguardo vicende private”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA