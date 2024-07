Cutro:Piantedosi,Gdf e Guardia costiera dimostreranno estraneità

agenzia

'Principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva'

ROMA, 23 LUG – “Conosco la competenza e la dedizione di tutti gli appartenenti alla Guardia di finanza e alla Capitaneria di porto che, quotidianamente, profondono il massimo impegno nella straordinaria opera di salvataggio di vite umane e nel contrasto ai trafficanti di esseri umani. Per questo, sono certo che nel prosieguo del procedimento giudiziario gli operatori di Crotone dimostreranno la loro estraneità rispetto ad ogni possibile responsabilità relativa al naufragio di Cutro. Auspico che anche per i servitori dello Stato valga il principio costituzionale di non colpevolezza fino a sentenza definitiva”. Lo dichiara il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

