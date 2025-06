Cybersecurity, in Italia 165 attacchi al mese il doppio del 2023

agenzia

A Roma evento di formazione Cybersecurity Seminars con l'Acn

ROMA, 16 GIU – Ben 165 attacchi al mese e 2.734 vittime, il doppio dell’anno precedente: sono i numeri del cyber crimine relativi al 2024 presentati dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) in occasione dell’evento Cybersecurity Seminars che si è svolto oggi al Campidoglio di Roma e che punta ad aumentare la quantità di persone formate nel settore di cybersicurezza. “La criminalità informatica è ormai strutturata e transnazionale, difficile da contrastare e altamente redditizia. Per affrontarla, è necessaria una resilienza condivisa da parte di tutti i Paesi avanzati, poiché si tratta di una minaccia pervasiva che coinvolge tutti i servizi essenziali, dalla sanità ai trasporti”, ha detto Nunzia Ciardi, vicedirettrice generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, partecipando alla presentazione del progetto finanziato da Google.org in collaborazione con Virtual Routes. Università degli Studi di Milano e Fondazione Mondo Digitale. Chiave della sicurezza è la formazione di personale specializzato, maggiore coordinazione e una più diffusa sensibilità ai rischi cyber in continua crescita, come testimoniato dai nuovi numeri presentati da Acn e che vede in cima alla lista delle minacce attacchi di tipo ransomware, una sorta di rapimento con riscatto che colpisce quotidianamente piccole e medie imprese spesso prive di adeguate difese. In termini di iscrizioni il programma Cybersecurity Seminars ha registrato un grande successo, con partecipanti in arrivo da oltre 40 diverse classi di laurea, di oltre 40 atenei sparsi in tutta Italia, e una partecipazione di donne del 30%. “Con Cybersecurity Seminars – ha detto Mirta Michilli, direttrice generale della Fondazione Mondo Digitale – vogliamo trasformare studentesse e studenti di ogni facoltà in protagonisti del cambiamento, offrendo loro esperienze formative concrete, interdisciplinari e orientate all’impatto sociale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA