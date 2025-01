Da Abedini nuova istanza domiciliari, con il braccialetto

agenzia

Scelto anche un altro appartamento a Milano

MILANO, 09 GEN – Arresti domiciliari con il braccialetto e in un appartamento di Milano diverso da quello proposto in precedenza. E’ la modifica dell’istanza presentata alla Corte d’Appello, tramite il suo legale, da Mohammad Abedini Najafabadi, l’iraniano fermato a Malpensa lo scorso 16 dicembre su richiesta degli Stati Uniti, e ora detenuto a Opera. Il ‘ritocco’ della richiesta è arrivato dopo parere negativo della procuratrice Generale di Milano Francesca Nanni all’istanza depositata a fine anno ritenendo non ci siano le condizioni per tutelare il pericolo di fuga anche perché, tra l’altro, non contemplava il braccialetto elettronico.

