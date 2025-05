Da Calasetta all’Amerigo Vespucci in giro per il mondo

agenzia

Chiara Parodi, 21 anni, si è imbarcata in Giordania a febbraio

CAGLIARI, 20 MAG – Da Calasetta, nel sud Sardegna, all’Amerigo Vespucci in giro per il mondo. Ventuno anni, Chiara Parodi è una dei 20 sardi a bordo della nave scuola, comandata proprio da un sardo, il capitano di vascello Giuseppe Lai, di Ozieri. “Faccio parte della Marina Militare dal 2 settembre 2024 e dell’equipaggio dell’Amerigo Vespucci dall’inizio di febbraio. Da piccola ho sempre avuto la passione della forza armata, poi crescendo ho frequentano anche il Nautico. Mi sono appassionata al mare, vivo nel mare”. Le difficolta? “La distanza da casa e dalla famiglia – spiega Chiara – da imbarcata non sempre possiamo sentire i familiari. Ora che sono qua sono contenta perché posso vedere la mia famiglia, i miei amici, i miei nonni”. Si è imbarcata ad Aqaba, in Giordania. Il bello della navigazione? “Il fatto che posso viaggiare così giovane – racconta ancora Chiara Porta – ho avuto la possibilità di vedere posti che non mi sarei mai immaginata di poter raggiungere da sola. E lo faccio con il lavoro che mi piace, quindi sono contenta”. Il ritorno in Sardegna è stato emozionante: “Sicuramente sì, ho visto i miei genitori, i miei parenti che mi hanno accolto con tanti abbracci”. Una vita in nave con ragazze e ragazzi di tutte le regioni: “Quello che posso dire è che è importante cercare sempre di mantenere le proprie origini, ma anche conoscerne tante altre. Io in questo periodo – conclude – ho avuto la possibilità di conoscere tante usanze, persone, luoghi nuovi. Conoscere anche festività che qua non ci sono. Ed è molto interessante, ti apre la mente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA