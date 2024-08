Da domani il via ai lavori alla Vela Celeste di Scampia

agenzia

Ultimo giorno per residenti che hanno effetti personali

NAPOLI, 18 AGO – Oggi è l’ultimo giorno in cui le famiglie sfollate dalla Vela Celeste di Scampia Napoli dopo il crollo del ballatoio del 24 luglio scorso che ha provocato 3 morti, 12 feriti e 800 sgomberati, dovranno completare il prelievo dei propri effetti personali dagli appartamenti della struttura di Scampia dove, con ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi, è stato vietato l’accesso e la permanenza per motivi contingibili e urgenti di sicurezza pubblica. Da domani sarà infatti impedito l’accesso alla Vela, per consentire l’avvio dei lavori necessari e indispensabili. I nuclei familiari interessati, assistiti dal Comune di Napoli in collaborazione con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, stanno completando il recupero dei loro beni dalla struttura. In questi giorni tutti i servizi comunali coinvolti stanno prestando la massima cura e attenzione, per poter speditamente procedere nell’iter previsto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA