Da domani torna bel tempo a centrosud e da domenica anche a nord

Si allontana perturbazione e avanza l'alta pressione

ROMA, 11 SET – Torna il sole al centrosud a partire da domani e domenica il bel tempo arriverà anche al Nord. La perturbazione che ha colpito l’Italia, portando nubifragi e alluvioni e facendo cadere in pochissimo tempo, su alcune regioni, la pioggia che solitamente scende nel mese di settembre, si sta progressivamente allontanando verso est, ma domani e sabato sarà ancora maltempo al nord a causa della ‘coda’ di un’altra perturbazione. Al contempo si prevede, nelle prossime ore, un’avanzata di un campo di alta pressione, che porterà un cambiamento dello scenario meteorologico in positivo a partire, appunto, dal Centrosud. Le previsioni sono di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, che precisa come saranno garantiti maggiori spazi soleggiati su buona parte del Paese dopo le intense piogge degli ultimi giorni; locali precipitazioni interesseranno solamente il Triveneto e i rilievi del Centro. “L’alta pressione, pur tentando di consolidarsi sul Mediterraneo – sottolinea – non riuscirà a garantire una protezione completa su tutta l’Italia”. Al Nord, in particolare, venerdì 12 sono previsti piogge e rovesci su Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Discorso simile anche in avvio del weekend, sabato 23, quando il passaggio di un nuovo fronte porterà temporali in particolare sulle regioni del Nord. “Da domenica 24 invece – precisa Gussoni – spazio ad una maggior stabilità atmosferica grazie ad una rimonta più decisa dell’alta pressione”, che coinvolgerà anche il settentrione. Il meteorologo spiega poi , il meccanismo alla base degli eventi meteorologici delle ultime ore, che peraltro “potrebbero ripresentarsi anche nelle prossime settimane”. “Rispetto al passato – spiega – ora dobbiamo fare i conti con un’atmosfera ‘più calda’ e più ricca di vapore acqueo a causa del cambiamento climatico in atto (le temperature sono aumentate mediamente di circa +1,5°C negli ultimi decenni). Si tratta di un principio fisico: l’aria, scaldandosi, può trattenere circa il 7% in più di vapore per ogni grado in più. Di conseguenza la quantità di pioggia che può cadere è molto maggiore rispetto a qualche anno fa”. Le previsioni in dettaglio: Giovedì 11. Al Nord: ultime piogge su Veneto e Friuli Venezia Giulia, più sole altrove, ma con nebbie al mattino. Al Centro: locali piogge sui rilievi. Al Sud: ultime piogge dal basso Tirreno verso la Puglia. Venerdì 12. Al Nord: piogge su Triveneto e Lombardia orientale. Al Centro: bel tempo. Al Sud: bel tempo. Sabato 13. Al Nord: piogge forti dalla sera. Al Centro: bel tempo. Al Sud: bel tempo Tendenza: da domenica alta pressione in rimonta, tempo ampiamente stabile e soleggiato ovunque.

