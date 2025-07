Da Forte Marmi a Ibiza, unica banda rapinatori orologi lusso

agenzia

Scoperta grazie a indagine della polizia, 9 arresti

LUCCA, 23 LUG – Una banda specializzata in furti e rapine di orologi di lusso a carattere transnazionale, operativa a Forte dei Marmi in Versilia (Lucca) ma pure all’estero, in particolare a Ibiza, in Francia a Nizza, Cannes e Saint Tropez e a Monaco in Germania. E’ quanto scoperto dalla squadra mobile di Lucca e dal commissariato di Forte dei Marmi, coordinate dal Sco, con un’inchiesta condotta dalla procura della città toscana e che ha portato a 13 misure cautelari di cui 9 agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico e 4 dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In totale il gruppo di rapinatori in trasferta sarebbe stato composto da 22 persone, di origine campana: quelli non raggiunti dalla misura cautelare, per le posizioni marginali, sono stati denunciati a piede libero. Le ipotesi di reato, contestate a vario titolo, sono associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di delitti contro il patrimonio e, in particolare, di rapine e furti di orologi di lusso.

