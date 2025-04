Dà fuoco a camper con a bordo sorella e nipotina, arrestato

agenzia

Fermato a Torino, dopo faida tra famiglie rom

TORINO, 04 APR – Un uomo di 42 anni, di origini rom, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Torino con l’accusa di essere il responsabile, insieme ad altre due persone in corso di identificazione, dell’incendio di un furgone parcheggiato tra corso Taranto e via Mascagni. All’interno del mezzo si trovavano sua sorella e la sua nipotina di sei anni, che sono riuscite a salvarsi uscendo dal camper prima che le fiamme si propagassero. Il rogo era stato appiccato la notte tra il 14 e il 15 febbraio scorso. L’uomo è accusato di tentato omicidio aggravato e porto di bottiglie incendiarie. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gesto sarebbe scaturito a seguito di una lite scoppiata tra due famiglie rom durante una precedente festa nuziale. Il quarantaduenne sarebbe poi andato con altri complici nell’area di parcheggio in cui viveva la famiglia rivale, tra i quali, spiegano gli investigatori, ci sarebbero state proprio la sorella e la nipotina dell’uomo, e avrebbe gettato delle bottiglie incendiarie all’interno del veicolo. L’uomo si trova ora nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.

