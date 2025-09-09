Da Gaza a Milano, Adam torna a scuola grazie a un benefattore

agenzia

Padre e i 9 fratelli del bimbo sono stati uccisi a Khan Younis

MILANO, 09 SET – È tornato a scuola la scorsa settimana Adam, il bambino di 11 anni e mezzo, figlio della pediatra di Gaza Alaa al Najjar, unico sopravvissuto al raid che nei mesi scorsi ha raso al suolo la sua casa di Khan Younis, nella Striscia, uccidendo i suoi nove fratelli e il suo papà. A darne notizia è oggi ‘La Repubblica’ spiegando che a pagare la retta dell’istituto è un benefattore che ha chiesto di restare anonimo. Il bambino è stato ricoverato da metà giugno, per due mesi, all’ospedale Niguarda di Milano, dove ancora torna tre volte a settimana per la riabilitazione, visite ed esami, in previsione di un possibile intervento a un braccio. Gli altri giorni va a scuola, in un istituto internazionale privato scelto per consentire al bambino sia di avere un programma personalizzato per recuperare gli ultimi due anni di studio sia di gestire le numerose assenze che le terapie lo costringono a fare. Adam e la madre vivono vicino all’ospedale, in una casa messa a disposizione da Progetto Arca, l’ente benefico a cui la Regione Lombardia ha affidato il coordinamento delle donazioni a favore dei bambini della Striscia accolti negli ospedali regionali: finora sono stati raccolti oltre 80 mila euro.

