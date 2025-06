Da Gemona a Padova primo percorso devozionale ciclopedonale

agenzia

Nuovo Cammino Sant'Antonio, sito, app, bike e spiritualità

UDINE, 10 GIU – Un sito ufficiale – www.camminodisantantonio.it – e un’app dedicata che consente navigazione offline, tracciamento GPS, mappe e informazioni utili lungo il percorso. Il Cammino di Sant’Antonio da Gemona a Padova si adegua alla tecnologia e diventa il “nuovo Cammino” nonché primo itinerario devozionale in Italia interamente percorribile sia a piedi che in bicicletta. L’iniziativa è stata presentata oggi, nella sede della Regione e si deve alla collaborazione tra Regione Fvg, Comune capofila Gemona del Friuli, PromoTurismoFvg, Santuario di Gemona e i Frati della Basilica del Santo di Padova. Il percorso è stato completamente ripensato per offrire “un’esperienza contemporanea di spiritualità in cammino. Esso si connette idealmente al tratto finale percorso dal Santo nel 1231 da Camposampiero a Padova”, come hanno spiegato gli organizzatori. Il tracciato, firmato da un esperto, Alberto Conte, si sviluppa su 5 tappe ciclabili (237km) integrandosi alle ciclovie regionali FVG1, FVG3 e FVG6, per poi proseguire su strade secondarie fino a Padova; quello pedonale su 11 tappe (256km). A corredo, 11 itinerari ad anello valorizzano i territori attraversati, le comunità locali e il patrimonio culturale. Alla presentazione l’assessore al Turismo del Fvg Sergio Emidio Bini ha sottolineato “l’importanza di progettualità che uniscono territori, cultura e tradizioni”. Il sindaco di Gemona Roberto Revelant ha definito il cammino “un ponte vivo tra comunità, istituzioni e spiritualità”. Presente anche il rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, partner del progetto fin dai suoi albori, insieme alla Romea Strata e al Cammino di San Cristoforo, che hanno contribuito a delineare visione, tracciato e significato del cammino spirituale e territoriale.

