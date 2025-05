Da ‘Ocean Viking’ sbarcati al porto di Ortona 108 migranti

agenzia

In Abruzzo resteranno 23 minori non accompagnati

ORTONA, 09 MAG – Sono 108 i migranti sbarcati oggi nel porto di Ortona (Chieti) dalla nave Ong “Ocean Viking”, battente bandiera norvegese, persone per la maggior parte provenienti da Bangladesh, Somalia e Pakistan, oltre a otto egiziani, sette iraniani, un sudanese e un eritreo. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Chieti, si sono svolte secondo il consueto piano operativo, grazie alla disponibilità della banchina garantita dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Centrale Adriatico e con la collaborazione della Questura di Chieti, del Comando provinciale dei Carabinieri di Chieti, del Roan della guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto di Ortona, per i profili di sicurezza e identificazione e con il supporto sanitario e logistico garantito dal 118, dal Comitato di Chieti della Croce Rossa e dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, tramite il Cnab (Circolo Nautico Abruzzese) del Comune di Ortona, e dal personale dell’Usmaf, l’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera, salito a bordo per i primi controlli medici. Dopo una prima identificazione e preliminare verifica delle condizioni di salute sulla banchina Riva Nuova di Ortona, i migranti sono stati trasferiti nella struttura in contrada Tamarete di Ortona allestita dalla Croce Rossa, dove proseguono gli accertamenti, anche di tipo sanitario. Una volta terminate le operazioni, i migranti saranno trasferiti secondo il riparto disposto dal ministero dell’interno: 40 andranno in Lombardia, mentre 45 adulti e i 23 minori non accompagnati resteranno in Abruzzo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA