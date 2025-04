Da oggi scuole chiuse,in molti istituti si riprende il 28 aprile

agenzia

Al via i maxi ponti ma non tutti concordano con stop lungo

ROMA, 17 APR – Da oggi scuole chiuse per la pausa pasquale, le lezioni riprenderanno mercoledì 23 aprile, ma molti istituti prolungheranno il riposo fino a includere il ponte del 25 aprile, festa della Liberazione. Le lezioni in questo caso riprenderanno lunedì 28 aprile. Al di là dei calendari stabiliti dalle Regioni, infatti, sono i singoli istituti a decidere, con l’autonomia, quando le lezioni devono riprendere, sempre tenendo conto del conteggio complessivo del numero di giorni in cui le lezioni per legge devono essere svolte. Sulla lunghezza del periodi di riposo per gli studenti, non tutti sono d’accordo su pause troppo prolungate. Se, infatti, da un lato, più giorni offrono una pausa necessaria per studenti e insegnanti, dall’altro possono avere conseguenze sulla continuità didattica. Inoltre sono molti i genitori che su chat e social lamentano difficoltà, soprattutto nel caso di bambini più piccoli, a gestire pause così lunghe anche a Pasqua: molti lavorano e non dispongono di tanti giorni di ferie.

