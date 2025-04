“Da quel forno un tale fetore…”, nuovo striscione ad Ascoli

Indagini

E' il secondo che compare in città contro fornaia antifascista

“Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore”. E’ la scritta, con vernice nera, del nuovo striscione affisso nel corso della notte ad Ascoli Piceno, in viale De Gasperi, nei pressi dei giardini pubblici. E’ il secondo striscione che fa riferimento alla vicenda che ha visto protagonista Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni”, visitata due volte dalle forze dell’ordine e identificata per aver esposto il “lenzuolo antifascista” nel suo negozio con la scritta “25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo”. Ieri era comparso un altro striscione in via Luigi Marin, ad un centinaio di metri dalla sede della Questura, scritta nera in stampatello “L’assalto ai forni”, con l’assalto cancellato.

