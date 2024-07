Da Regione Fvg 20 milioni a Gorizia in vista di Go!2025

agenzia

Incontro tra sindaco Ziberna e presidente commissione Bernardis

GORIZIA, 30 LUG – Dai trasporti ferroviari ai parcheggi scambiatori, dal rafforzamento della polizia locale ai nuovi arredi del PalaBigot: sono tanti e vari i finanziamenti destinati a Gorizia dalla manovra di assestamento di bilancio estiva della Regione Fvg. Le risorse ammontano a circa 20 milioni di euro, rivolti a soddisfare le esigenze dei cittadini in vari settori e con la ferma consapevolezza che GO! 2025 avrà ricadute importanti per tutto il Friuli Venezia Giulia. Dal punto di vista della cultura, 200mila euro sono stati destinati alla stagione artistica del Teatro Verdi, per grandi eventi di carattere internazionale, e altrettanti alla mostra del Tesoro dell’Arcidiocesi che sarà allestita al Museo di Santa Chiara dopo l’esposizione dedicata a Ungaretti. “Stiamo delineando la Gorizia dei prossimi anni, una Gorizia con sempre maggiore appeal e grazie agli investimenti per GO! 2025 con ricadute per tutto il territorio regionale. Un grazie “reiterato” quindi alla Regione, perché gli interventi spaziano letteralmente a 360 gradi, dai trasporti all’ambiente, dalla viabilità alla sicurezza”, ha rimarcato il sindaco, Rodolfo Ziberna snocciolando i contributi ricevuti. Il consigliere regionale Diego Bernardis, presidente della Quinta Commissione, ha illustrato risorse e linee contributive frutto di questo assestamento e ha ricordato lo spirito sotteso agli interventi previsti: “Per Gorizia non si tratta solo del riconoscimento di GO! 2025, ma anche di una visione che va ben oltre, per fare di questa città e del suo territorio un polo di riferimento per gli anni a venire”.

