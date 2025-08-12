Da spiaggia pubblica a privata, sequestrati 180 ombrelloni

agenzia

A Metaponto l'operazione dei carabinieri forestali

POTENZA, 12 AGO – “Con l’occupazione sistematica da diversi giorni, delle postazioni più vicine al mare”, un’area di circa 1.400 metri quadrati di spiaggia libera in località Torre Mare a Metaponto Lido (Matera) era stata trasformata in privata. I carabinieri forestali del Nucleo tutela biodiversità di Metaponto “nei giorni scorsi, di notte”, hanno sottoposto a sequestro penale d’urgenza a carico di ignoti, circa 180 ombrelloni, 170 sdraio e cinque tavoli in plastica, “lasciati da diversi giorni – è scritto in una nota – sulla spiaggia libera, nelle postazioni più vicine al bagnasciuga, occupando così un’ampia porzione della spiaggia libera, già ristretta a causa dell’incessante erosione della costa sabbiosa”. I carabinieri forestali hanno inoltre accertato che “diversi ombrelloni, sdraio e tavoli, erano ancorati a grossi sassi e legati tra loro con cavi e robusti lucchetti per evitare i furti durante la notte. Prosegue l’attività del Nucleo carabinieri tutela diodiversità di Metaponto per perseguire i reati in danno all’ambiente e le occupazioni abusive delle aree demaniali dello Stato”.

