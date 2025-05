Dà un passaggio alla vicina di casa e la violenta, arrestato

agenzia

Gli abusi in provincia di Bergamo, la vittima ha denunciato

BERGAMO, 28 MAG – Per mesi avrebbe assillato una giovane vicina di casa, fermandola spesso nel cortile condominiale e rivolgendole attenzioni sempre più insistenti. Fino a quando, alcune settimane fa, le ha offerto con una scusa un passaggio in auto, l’ha portata in un luogo appartato del comune di Verdellino (Bergamo) e, secondo l’accusa dei carabinieri, l’ha violentata. Ora l’uomo, di 62 anni, è stato arrestato dai militari, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Bergamo su richiesta della Procura. L’uomo è ritenuto responsabile di reiterati comportamenti molesti nei confronti della giovane vicina di casa e dell’episodio di violenza sessuale. Dopo gli abusi la giovane si è confidata con un’amica che l’ha incoraggiata a denunciare l’accaduto. Accompagnata dai genitori, ha formalizzato la denuncia dai carabinieri che oggi hanno spiegato di aver trovato durante le indagini “elementi concreti” di quanto accaduto. Anche nei giorni scorsi il 62enne era stato nuovamente visto aggirarsi nell’area condominiale probabilmente con lo scopo di avvicinare ancora la giovane. Ora si trova in carcere.

