Da venerdì irruzione di aria fredda, torna la neve a bassa quota

Oggi e domani ancora piogge sparse

ROMA, 27 NOV – Da venerdì l’irruzione di aria fredda porterà la neve a bassa quota. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. “Dopo un mercoledì caratterizzato da qualche pioggia sparsa su Toscana e Lazio – afferma – giovedì il tempo sarà temporaneamente stabile con il possibile ritorno della nebbia, non solo al Nord, ma anche su coste e pianure del Centro Italia. Nel frattempo l’aria più fredda inizierà ad addossarsi sulle Alpi provocando alcune deboli nevicate sui confini, in attesa di fare irruzione sull’Italia nella giornata di venerdì”. La perturbazione di origine artica non toccherà il Nord ma porterà il maltempo dalla Romagna verso il Centro e già in serata anche al Sud. Ci saranno rovesci e possibili temporali accompagnati da venti di Bora e Grecale via via più freddi. Nel weekend troveremo questo nocciolo freddo ancora in azione soprattutto sabato, quando le precipitazioni sulle regioni adriatiche e al Sud potranno assumere carattere nevoso a quote collinari, 600 metri al Centro e 8-900 metri al Sud. Già da domenica primo dicembre, comunque il tempo diverrà più stabile anche se freddo. Le temperature subiranno un sensibile abbassamento soprattutto sulle regioni centro meridionali con valori diurni vicini ai 10°C in città, come Roma, Firenze e Napoli. Nel dettaglio: – Mercoledì 27. Al Nord: locali piogge al Nordest. Al Centro: occasionali piovaschi su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: tempo stabile. – Giovedì 28. Al Nord: tempo stabile, ma uggioso e localmente nebbioso. Al Centro: tra nebbie e nubi irregolari. Al Sud: bel tempo prevalente. – Venerdì 29. Al Nord: sole prevalente, venti da nordest. Al Centro: venti più freddi e tempo instabile sulle Adriatiche. Al Sud: peggiora entro sera con rovesci. – Tendenza: sabato con neve a bassa quota al Centro-Sud, sole al Nord. Migliora un po’ domenica.

