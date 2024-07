Dagli studenti alle auto elettriche, le sei intese siglate da Italia e Cina a Pechino

GLI ACCORDI

Un primo pacchetto di accordi di collaborazione, dall’istruzione all’auto elettrica, per rilanciare il partenariato tra l’Italia e la Cina, nonostante l’addio di Roma alla nuova Via della Seta. Giorgia Meloni e il primo ministro cinese Li Qiang hanno siglato, nella Grande sala del popolo nel centro di Pechino, 2 protocolli d’intesa e un piano d’azione sulla sicurezza alimentare e anti-contraffazione, due memorandum su industria, ambiente e sviluppo sostenibile e un programma esecutivo di cooperazione per rafforzare la mobilità studentesca cinese, che è già una delle principali comunità di giovani che vengono a completare la formazione in Italia.

Il tutto all’interno del nuovo Piano d’Azione Italia-Cina 2024-2027 che, come viene indicato da fonti italiane, sulla scia del del Partenariato Strategico Globale del 2004 delinea meccanismi per rafforzare e rilanciare la cooperazione in molteplici ambiti di comune interesse, fra cui commercio, investimenti, tutela della proprietà intellettuale e delle indicazioni geografiche, agricoltura e sicurezza alimentare, ricerca e formazione, ambiente, cultura e turismo, contrasto della criminalità organizzata.

In questo contesto, viene spiegato, vengono riaffermati “principi condivisi» quali l’importanza di assicurare che le relazioni commerciali siano equilibrate e reciprocamente vantaggiose, anche affinché le aziende possano operare a parità di condizioni in uno spirito di concorrenza leale e di libero commercio.

INDUSTRIA: il memorandum, che comprende come ha annunciato la premier «settori industriali strategici come la mobilità elettrica e le rinnovabili», prevede in particolare scambi di visite, maggiore condivisione di informazioni sulle rispettive politiche, regolamenti e standard tecnici, organizzazione di conference congiunte e reciproco sostegno alle aziende.

AGRICOLTURA E SICUREZZA ALIMENTARE: un primo protocollo con il Masaf e Amministrazione Nazionale cinese della Proprietà Intellettuale (Cnipa) si focalizza sugli aspetti regolatori delle Indicazioni Geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, tramite lo scambio di informazioni, la pubblicazione dei rispettivi elenchi di Iigg e l’organizzazione di eventi e attività formative. Un secondo protocollo si concentra sul contrasto alla contraffazione nel settore delle Iigg, tramite uno scambio di informazioni sui rispettivi quadri normativi, supportato dall’organizzazione di conferenze e attività formative. Un ulteriore Piano d’Azione tra il ministero della salute italiano e l’autorità cinese per la regolamentazione del mercato (Samr), prevede lo scambio di informazioni ed esperienze per migliorare la sicurezza delle catene alimentari.

ISTRUZIONE: Il testo delinea un programma esecutivo fra Maeci e ministero dell’Istruzione cinese in tema di formazione ed ampliamento della mobilità accademica.