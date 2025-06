Dal 1 settembre al via la nuova Medicina senza test

agenzia

A luglio le iscrizioni, prove in contemporanea in tutta Italia

ROMA, 04 GIU – E’ prevista per oggi la firma della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, al decreto sull’accesso libero al primo semestre di Medicina che partirà – a quanto si apprende – dal 1 settembre. A luglio si potranno fare le domande di iscrizione. Tre gli esami da sostenere: in Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Il decreto stabilirà anche quali altre materie indicare nel caso in cui non si superi il semestre libero e si utilizzino i crediti ottenuti per iscriversi ad un altro corso dell’area biomedica, farmaceutica, sanitaria e veterinaria. Presumibilmente tra fine novembre e primi di dicembre circa 60 mila giovani affronteranno le prove, i posti disponibili sono circa 21mila. L’obiettivo è formare 30.000 nuovi medici nei prossimi sette anni. E dunque, dal 1 primo settembre 2025 chi vorrà intraprendere la strada per diventare medico, odontoiatra o veterinario non avrà alcun sbarramento ma l’ammissione al secondo semestre sarà subordinata al superamento dei tre esami scritti nazionali, che faranno da nuovo spartiacque. Le prove si terranno in contemporanea in tutti gli atenei italiani tra la seconda metà di novembre e la prima di dicembre. Ciascuna prova durerà 45 minuti e conterrà 31 domande: 15 a risposta multipla (con cinque opzioni tra cui scegliere) e 16 a completamento (dove lo studente dovrà inserire la parola corretta). Il punteggio massimo per ciascun test è di 31 punti, con risposte corrette che valgono un punto, errate -0,25, e zero le non date. Per essere considerati idonei bisognerà raggiungere l’equivalente di 18/30 in ciascuna prova. Gli esami potranno essere ripetuti fino a due volte, a distanza di almeno due settimane l’uno dall’altro. Ogni studente dovrà indicare, all’atto della iscrizione, 10 sedi: in una di queste spererà di entrare dopo aver superato la graduatoria nazionale per poter proseguire la facoltà.

