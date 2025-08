Dal consiglio regionale abruzzese 500mila euro per aiuti a Gaza

agenzia

Iniziativa con ministero Esteri e organizzazioni accreditate

L’AQUILA, 06 AGO – Il consiglio regionale abruzzese ha autorizzato la spesa straordinaria di 500 mila euro per gli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. Un’iniziativa che sarà coordinata con il ministero degli Esteri e le organizzazioni riconosciute e accreditate presso gli organismi internazionali. Il via libera è arrivato durante la maratona notturna in cui si è votato l’assestamento di bilancio. L’emendamento, inizialmente bocciato, era stato presentato dal consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci che in apertura di seduta si era presentato in Aula con un cartello raffigurante la bandiera palestinese. Durante la discussione, duro scontro per l’intervento del consigliere regionale di FdI Paolo Gatti, presidente della commissione Salute, che ha messo in dubbio che gli aiuti a Gaza arrivino alla popolazione e ai bambini allo strenuo delle forze.

