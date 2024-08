Dal conto di Sharon le somme per pagare i corsi a Scientology

Indagini

33enne uccisa si era avvicinata negli ultimi tempi al movimento

Dall’analisi del conto corrente di Sharon Verzeni sarebbero emersi dei versamenti anche a Scientology che la 33enne uccisa il 30 luglio a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, aveva cominciato a frequentare da quando aveva trovato lavoro in un bar i cui responsabili fanno parte del movimento. Somme, a quanto si è saputo, non particolarmente rilevanti in quanto Sharon aveva cominciato i corsi non da molto tempo. Si tratta di uno degli aspetti presi in considerazione nell’indagine in quanto erano circolate voci di attriti tra la donna e il compagno Sergio Ruocco che non è indagato.

