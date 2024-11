Dalla prossima settimana in Italia pioggia, vento e neve

Meteo

Addio alle temperature miti da martedì 12 novembre

Le temperature miti hanno i giorni contati perché nella prossima settimana sono attesi pioggia, vento, neve in colline e un diffuso calo termico. Lo indicano le previsioni del meteologo Mattia Gussoni, del sito www.iLMeteo.it, secondo le quali da martedì 12 novembre “lo scenario meteo italiano cambierà totalmente”. Si prevede un fine settimana “ancora mite e in parte soleggiato”, con massime fino a 25 gradi in Sardegna e Sicilia, 23 gradi a Reggio Calabria e Taranto, 21 gradi a Roma e Napoli. I primi segni di cambiamento sono comunque attesi nella Pianua Padana con nebbie notturne e piogge in Sardegna e Sicilia e localmente lungo la costa tirrenica.