Dall’elettricista all’autista di mezzi pubblici: ecco i 10 mestieri più introvabili del 2025

IL BORSINO

Il 41% degli studenti delle scuole superiori rifiuta categoricamente di svolgere un mestiere tecnico pratico dopo il diploma: lo rivela la ricerca «Dopo il Diploma» realizzata da Skuola.net in collaborazione con Elis, realtà no profit impegnata nella formazione e nel collegamento tra scuola e mondo produttivo.

E proprio dall’osservatorio di Elis esce il borsino delle 10 professioni particolarmente ricercate nel 2025. Nella top ten delle professioni più ricercate nel 2025, ci sono tante conferme ma anche qualche novità. Si parte dell’autista di mezzi pubblici: i conducenti di autobus, tram, metropolitane sono ormai introvabili: questa professione conferma la sua permanenza in classifica anche quest’anno.

Il manutentore ferroviario – colui che interviene su binari, scambi e strutture ferroviarie, spesso in squadre e con turni notturni – anche nel 2025 si conferma tra le figure più ricercate in assoluto.

Tecnico della fibra ottica, ovvero colui che si occupa di installazione e manutenzione di cablaggi e connessioni ad alta velocità. Tecnico fotovoltaico, Operatore elettrico, Site Manager di cantiere, Operaio di manutenzione/produzione.

E ancora: Front-Office Agent, Cameriere di sala, Gestore Retail, figura professionale che opera nel settore della vendita al dettaglio (retail), con la responsabilità di gestirne vari aspetti.