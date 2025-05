Danneggia la statua di Gigi Riva poi confessa, ‘ero ubriaco’

agenzia

A Mandas, nel sud Sardegna.Giovane si autodenuncia e la riparerà

CAGLIARI, 23 MAG – In preda ai fumi dell’alcol ha danneggiato la statua dedicata a Gigi Riva, sistemata di recente nella piazza di Mandas, paese del sud Sardegna a una sessantina di chilometri da Cagliari, e poi anche dopo lo sdegno espresso sui social dal sindaco Umberto Oppus si è presentato ai carabinieri. Ha annunciato che pagherà lui stesso la riparazione della statua il 24enne protagonista dell’episodio avvenuto la scorsa notte. Il giovane, da quanto si apprende, stava festeggiando con alcuni amici il compleanno e avrebbe alzato un poco il gomito. Durante la baldoria notturna ha per errore rotto la statua, lesionando un braccio dell’opera che raffigura Gigi Riva. Il ragazzo si è probabilmente subito reso conto di quanto accaduto, ma inizialmente non avrebbe detto nulla. Ma stamattina il danneggiamento è stato scoperto. “Davanti a certi gesti si prova solo disgusto e non possono e non devono esistere giustificazioni per l’ignoranza di certi soggetti”, ha scritto il primo cittadino su Facebook. “Lo sdegno collettivo sarà accompagnato dalla denuncia che stiamo presentando ai Carabinieri nella speranza che le forze dell’ordine individuino subito i responsabili”. Ma non è stato necessario. Il ragazzo si è presentato lui stesso in caserma: “Sono stato io, ero ubriaco, pagherò la riparazione”, ha detto ai militari. Un’ammissione di colpa ben accettata anche dal primo cittadino: “Ho apprezzato, personalmente e come sindaco, il fatto che chi ha danneggiato la statua di Gigi Riva abbia riconosciuto, presentandosi alla Caserma dei Carabinieri, l’errore e il danno commesso assumendosi oltre alla piena responsabilità anche il costo totale delle spese di restauro”, ha scritto il sindaco su Facebook. La statua presto sarà sistemata: “Abbiamo sentito l’artista Mario Matta che da domani sarà al lavoro per restaurare la statua che, prima in Italia, è stata sistemata nella piazza Gigi Riva”, conclude Oppus. Per il giovane, dunque, non è scattata alcuna denuncia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA