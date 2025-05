Danneggia murales Segre e Edith Bruck, denunciato a Milano

agenzia

Aggravante finalità discriminatorie per un 35enne

MILANO, 23 MAG – Un trentacinquenne sudamericano è stato denunciato dagli agenti della Digos di Milano per aver danneggiato dei murales realizzati in via Michele Amari, realizzati dal noto street artist alexsandro Palombo raffiguranti Edith Bruck, Liliana Segre e Sami Modiano. Il reato è di danneggiamento con finalità discriminatorie. Nella prima opera, che riportava la scritta in tedesco “Arbeit macht frei” e ritraeva la scrittrice ungherese Edith Bruck era stata strappata la parte con la bandiera israeliana e, in un secondo tempo, la parte superiore del ritratto. Nell’altra opera, dove è riprodotta la scritta “Anti Semitism is everywhere ” e la figura di Papa Francesco, nella versione Simpson, insieme a Edith Bruck, Liliana Segre e Sami Modiano, era stata danneggiata la stella di David riportata sulle figure di Bruck, Segre e Modiano. Gli agenti della sezione investigativa della Digos della Questura di Milano, che si occupano di vari episodi di danneggiamento di opere dello stesso artista, con numerosi servizi di osservazione e con l’analisi di video registrati da telecamere pubbliche, hanno identificato un uomo di trentacinque anni sudamericano, abitante a Milano che è stato denunciato alla Procura di Milano per il reato di danneggiamento aggravato dalla finalità discriminatoria

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA