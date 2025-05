Danni per il Concertone a San Giovanni, ‘pagano organizzatori’

agenzia

Sopralluogo Campidoglio, spaccate 106 lastre pavimentazione

ROMA, 05 MAG – Si è svolto questa mattina un sopralluogo congiunto, preventivamente concordato, tra Campidoglio e organizzatori per valutare le condizioni di piazza San Giovanni dopo l’evento dedicato alla Festa dei Lavoratori, che ha portato nell’area oltre 200 mila persone. A seguito della verifica sul posto è stato stabilito che dovranno essere effettuati alcuni lavori di ripristino dell’area. Lo rende noto il Campidoglio. Infatti, nel corso del sopralluogo sono stati rilevati alcuni danni, nessuno dei quali causato dalle 200 mila persone che hanno assistito al concerto, ma legati alle operazioni di allestimento del palco, la cui riparazione sarà realizzata completamente a carico degli organizzatori che stanno provvedendo a tutte le necessarie attività; sono state, ad esempio, già richieste le lastre di pietra al fornitore. L’intervento sulla piazza richiederà una settimana di lavori e sarà realizzato dal momento della consegna delle lastre, previsto per la fine del mese. Le riparazioni riguardano in particolare: la rottura di 106 piccole lastre in pietra della pavimentazione (sulle complessive 80 mila montate) che saranno sostituite quanto prima, considerando la tempistica di produzione dei materiali, e una panchina scheggiata. Per quanto riguarda il manto erboso saranno eseguiti interventi, se necessari, a seguito delle valutazioni tecniche degli agronomi. Infine, è prevista la pulizia approfondita dell’area.

