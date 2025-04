Dap, celle chiuse in Alta sicurezza contro contatti boss

agenzia

Evitare rischio espandersi della supremazia criminale mafiosa

ROMA, 04 APR – C’è “l’assoluta necessità della custodia chiusa per i detenuti di Alta sicurezza”. È quanto si legge in una circolare del Dap risalente allo scorso 27 febbraio di cui il quotidiano Il Fatto ha oggi anticipato il contenuto. Lo scopo è di evitare di incoraggiare “contatti e aggregazione tra la popolazione carceraria, aumentando il rischio dell’espandersi della supremazia criminale dei detenuti con maggiore caratura criminale”, come ad esempio “capi ed esponenti delle consorterie mafiose e terroristiche”.

