Dap, preservativi ai detenuti a Pavia? Rischio sicurezza

Prevista distribuzione 720 profilattici per motivi terapeutici

Di Redazione |

ROMA, 24 SET – Il Dap boccia la decisione della direttrice del carcere di Pavia, Stefania Musso, di distribuire ai detenuti 720 preservativi, come misura a carattere “terapeutico”. Una decisione che “risulta essere stata adottata senza alcuna preventiva interlocuzione con gli uffici”, spiega il Dipartimento amministrazione penitenziaria che sottolinea i rischi “che attengono direttamente all’ordine e alla sicurezza delle carceri”.

