Daspo e multe ai francesi che hanno colorato il Canal Grande

agenzia

La performance costerà più di 500 euro a testa di multe

VENEZIA, 20 APR – Interruzione di pubblico servizio e procurato allarme: queste le contestazioni che la Questura di Venezia rivolge ai due turisti francesi che lo scorso venerdì hanno versato da un vaporetto sei taniche di colorante organico nel Canal Grande, per una performance artistica e rivendicazione politica, come è stata da loro definita. I due hanno ricevuto un daspo urbano per la violazione del regolamento di polizia comunale, che vieta lo sversamento di qualsiasi sostanza in acqua, e nelle prossime ore riceveranno una serie di multe che molto probabilmente supereranno i 500 euro a testa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA