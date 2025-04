Data alle fiamme dal vicino per un parcheggio, chiesto ergastolo

agenzia

L'11 aprile la sentenza della Corte di Assise di Napoli

NAPOLI, 08 APR – Al culmine di una lite condominiale per un parcheggio ha versato addosso alla sua vicina del liquido infiammabile e poi ha appiccato le fiamme, bruciandola viva: ha chiesto la condanna all’ergastolo, il pm Maurizio De Marco, al termine della sua requisitoria, oggi, davanti alla seconda sezione della Corte di Assise di Napoli (presidente Concetta Cristiano, giudice a latere Paola Scandone), nell’ambito del processo sull’omicidio di Antonella Iaccarino. L’imputato è Francesco Riccio che quel giorno rischiò un vero e proprio linciaggio, arginato a fatica dai carabinieri. La Procura di Napoli gli contesta l’omicidio volontario aggravato dai futili motivi. La tragedia avvenne nel cortile condominiale di Quarto, in provincia di Napoli, la mattina del 5 settembre 2023, dopo un’aggressione prima verbale e poi fisica. La vittima, che aveva 48 anni, morì dopo due mesi di agonia nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. La sentenza è attesa per l’11 aprile.

