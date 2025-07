Dazi, Della Valle ‘imprevedibilità totale, speriamo ragionevoli’

agenzia

Presidente di Tod's ad Ancona, "impatti? Sicuri, anche grandi"

ANCONA, 15 LUG – L’esito della trattativa e delle prospettive sui dazi? “Chi lo sa, qui abbiamo l’imprevedibilità totale, quindi auguriamoci che sia una cosa ragionevole perché creano dei problemi enormi, soprattutto a territori come i nostri che esportano molto negli Stati Uniti, dove le realtà industriali sono piccole”. Così il presidente e amministratore delegato di Tod’s Diego Della Valle ha risposto ai cronisti a margine di un evento alla Mole Vanvitelliana di Ancona per celebrare i 165 anni del Corriere Adriatico. “Quindi auguriamoci che le cose siano leggere o addirittura nulla. – ha ripreso Della Valle – In effetti negli Stati Uniti non si producono cose di qualità, di handmade come facciamo noi in Italia, quindi sarebbe soltanto un dazio che va riversato sul popolo americano senza motivo. Ci saranno impatti? Significa vendere meno, lavorare meno, impatti sicuri, – ha concluso – anche grandi”.

