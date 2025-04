Ddl sicurezza, tensione a Napoli tra manifestanti e polizia

agenzia

Letame lanciato davanti alla Prefettura

NAPOLI, 04 APR – Momenti di tensione sotto la sede della Prefettura di Napoli, questa sera, nel corso della manifestazione promossa dalla Rete contro il decreto sicurezza. Un gruppo di giovani ha lanciato letame a pochi metri dalla sede prefettizia presidiata da un folto cordone di polizia. Il confronto, anche verbale, tra manifestanti e forze dell’ordine è durato pochi minuti, fin quando il corteo, formato da un centinaio di persone ha lasciato piazza del Plebiscito per continuare in direzione piazza Municipio. Qui, i manifestanti hanno attuato brevi blocchi stradali in vari punti della piazza eludendo i cordoni delle forze dell’ordine. Molti gli slogan contro il governo urlati dai ragazzi.

