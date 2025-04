De Carlo (Fdi), cedere Veneto per Lombardia? Contano i voti

agenzia

Priorità sono programma e coalizione unita, non terzo mandato

GALLIO, 12 APR – “Cedere il Veneto per la Lombardia? Fratelli d’Italia è il partito di maggioranza relativa nelle due Regioni, alle strategie preferisco la voce dei cittadini”. Così il senatore Luca De Carlo, uno dei nomi indicati come possibile candidato alla presidenza nelle prossime regionali in Veneto, prende posizione sugli scenari dei quali si discute in vista della tornata elettorale 2025. Per De Carlo, che oggi a Gallio ha preso parte ad un confronto con Lega e Forza Italia, la priorità non è il tema del ‘terzo mandato’, sono piuttosto “un programma condiviso e una coalizione unita”, perchè quella che vince – spiega – “è la squadra, è il centrodestra unito”. Quanto al futuro di Zaia, che non si potrà ricandidare alla presidenza del Veneto, De Carlo osserva: “Zaia è il presidente che ho votato per tre volte, ed è un grande patrimonio del suo partito, la Lega; sarà lui, nella sua autonomia e confrontandosi con le sue segreterie, a decidere: per me può fare tutto, tranne il Presidente del Consiglio, perché Giorgia Meloni è assolutamente la migliore”. Tornando all’appuntamento delle regionali, De Carlo ha detto di ritenere “che sia necessario concentrarsi non sul ‘chi’ governerà, ma sul come, e quindi su un programma condiviso dalla coalizione unita di centrodestra, che sicuramente governerà ancora il Veneto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA