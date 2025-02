De Luca, dopo Covid esplosione problemi psicolgici tra giovani

agenzia

'Situazione difficile, fenomeni di massa di depressione e ansia'

SALERNO, 27 FEB – A Sarno, in provincia di Salerno, è stata inaugurata oggi la nuova sede del centro di salute mentale che sarà diretto da Alfredo Bisogno. E’ realizzata in un’area confiscata alla camorra. “Offriamo – ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca – un servizio importante soprattutto ai giovani: un centro di salute mentale, bello come questo, attrezzato, con locali per le visite, con spazi esterni per la riabilitazione, è davvero di grande valore. In questi anni – ha aggiunto il governatore – stiamo registrando, in modo particolare dopo il Covid, una esplosione di problemi psicologici, psichiatrici. Abbiamo ormai fenomeni di massa di depressione, di ansia. Abbiamo una situazione davvero difficile nelle famiglie, nel rapporto tra genitori e figli. Abbiamo problemi di disturbi alimentari, una serie di tensioni che si stanno scaricando sulle giovani generazioni che richiedono un’attenzione straordinaria”. De Luca ha aggiunto: “Siamo l’unica regione d’Italia che per questo ha approvato una legge per avere, in ogni distretto, uno psicologo. Abbiamo la possibilità di offrire alle famiglie alcune ore di dialogo, di colloquio con gli psicologici per affrontare determinati problemi con i ragazzi. Bisogna intervenire nelle scuole, nelle famiglie, ma in generale è il contesto sociale che richiede una nuova attenzione per le giovani generazioni. I giovani hanno bisogno di esempi di vita. Abbiamo bisogno di creare grandi entusiasmi collettivi, passioni, altrimenti i giovani non saranno mai coinvolti. Qui abbiamo un centro di assistenza psichiatrica e psicologica di grande qualità. Un servizio importante che diamo alle giovani generazioni e alle famiglie”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA